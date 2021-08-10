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«حساب المواطن» يدعم المستفيدين بـ 100 مليار ريال.. التفاصيل كاملة

«حساب المواطن» يدعم المستفيدين بـ 100 مليار ريال.. التفاصيل كاملة
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تواصل – فريق التحرير:

بلغ إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي حتى هذه الدفعة.

وعبَر مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري عن خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما يولونه من دعم سخي للمواطنين في شتى المجالات التي من شأنها رفعة المواطن السعودي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية في ظل قيادتهما تطورات اقتصادية وتنموية كبيرة، منها برنامج حساب المواطن والذي يهدف إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي إلى جانب تشجيع وتحفيز المواطنين على الاستهلاك الرشيد.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن متوسط دعم الأسرة الواحدة أكثر من 989 ريال سعودي لكل أسرة مستفيدة، وبلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريال سعودي على مدى السنوات الماضية، وقدم البرنامج أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات، فيما تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من 9 مليار عملية.

وأشار القحطاني أن مبلغ دفعة شهر أغسطس بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال سعودي، فيما بلغت التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال، مبيناً ان 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر أغسطس، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، وأشار أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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