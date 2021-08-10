وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة «التصنيع».. التخصصات ورابط التقديم

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تنسيق العمليات (الرياض).

– أخصائي الأنظمة والتطبيقات (الجبيل).

– أخصائي أول الأنابيب (الجبيل).

– أخصائي أعمال الخدمات والمشاريع (الرياض).

– رئيس قسم الأنابيب (الجبيل).

– مشغل التحليل الكهربائي (ينبع).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.