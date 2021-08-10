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«حساب المواطن» يوضح سبب تجميد حسابات بعض المستفيدين وتوقف الدعم

«حساب المواطن» يوضح سبب تجميد حسابات بعض المستفيدين وتوقف الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن عدم تصحيح البيانات، وتقديم الاعتراض في الفترة المسموح بها يترتب عليه تجميد الحساب الخاص بالمستفيد وبالتالي الحرمان من الدعم المستحق.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين على مواطنة تشكو تجميد حسابها وانقطاع الدعم.

وقال برنامج حساب المواطن رداً على شكوى المستفيدة : “إنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.

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