الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فيروس خطير يهدد مستخدمي جوجل على «ويندوز 10».. احذروه

فيروس خطير يهدد مستخدمي جوجل على «ويندوز 10».. احذروه
0

تواصل – وكالات:

حذر الباحثون الأمنيون من انتشار فيروس جديد في جميع أنحاء العالم قد يسرق كلمات المرور الخاصة بك وبياناتك ومعلومات تسجيل الدخول وحتى يختطف جهاز الكمبيوتر العامل بنظام «ويندوز 10».

ويعتمد البرنامج الضار الذي يسمى MosaicLoader على طريقة غير معتادة لإصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بك مما يجعل اكتشافه أكثر صعوبة من الفيروسات الأخرى، فهو يختبئ بين الإعلانات أعلى نتائج بحث غوغل، مما يجذب المستخدمين للنقر عليها وإصابة أجهزتهم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتبدو هذه الإعلانات الدعائية حقيقية تمامًا ويتم تمويهها بين الإعلانات الحقيقية، ونظرًا لأن شبكات الإعلانات مؤتمتة بالكامل، فإنها تتخطى الفحوصات المعتادة.

وظهرت هذه الإعلانات في عمليات البحث عن إصدارات “متصدعة” من البرامج الشهيرة. ويتم خداع المستخدمين الذين يحاولون تنزيل برامج مجانية بشكل غير قانوني لتنزيل البرامج الضارة. ويتم إخفاء ملفات التنزيل بذكاء بأسماء وهيكل ملفات تبدو حقيقية.

وبمجرد التثبيت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكن أن يسبب MosaicLoader أضراراً عديدة للجهاز. وبصرف النظر عن سرقة معلوماتك الشخصية، يمكنه بالفعل تنزيل برامج ضارة وفيروسات إضافية بنفسه، مما يفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك أمام المزيد من الهجمات. ومن السهل أيضًا على المتسللين استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتعدين العملات المشفرة، وهي عملية مكثفة للغاية ستؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر بشكل كبير.

وحذرت Bitdefender التي اكتشفت الفيروس، من أنه مصمم خصيصًا لتضليل خبراء الأمن السيبراني. ويحاول
MosaicLoader الجديد إصابة أكبر عدد ممكن من الأجهزة، ومن المحتمل أن يزيد من حصته في السوق ثم يبيع إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المصابة لأشخاص آخرين.

ومع ذلك، أضافت شركة الأمن السيبراني أن هناك طريقة سهلة لحماية نفسك: التوقف عن البحث عن البرامج المخترقة، حيث يستهدف الفيروس في الغالب الضحايا الذين يبحثون عن برامج غير موثوقة، ونصحت المستخدمين بعدم تنزيل وتثبيت التطبيقات من مواقع ويب غير موثوق بها.

مواد ذات صلة

إليك.. 4 مزايا لا تعرفها من قيل عن هواتف «آيفون»

إليك.. 4 مزايا لا تعرفها من قيل عن هواتف «آيفون»

دراسة توضح كيف يؤثر فيروس كورونا على مرضى التهاب الكبد

دراسة توضح كيف يؤثر فيروس كورونا على مرضى التهاب الكبد

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1379 إصابة و10 حالات وفاة و1021 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1379 إصابة و10 حالات وفاة و1021 حالة تعافي

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «أبل»

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «أبل»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>