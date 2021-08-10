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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الذهب يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر إثر بيانات الوظائف الأمريكية

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر إثر بيانات الوظائف الأمريكية
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تواصل – وكالات:

هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر إذ زادت بيانات الوظائف الأميركية القوية التوقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إجراءاته لدعم الاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع.

ونزل الذهب في السوق الفورية 2.1 بالمئة إلى 1726.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بحسب سكاي نيوز.

وهبطت الفضة 7.5 بالمئة إلى أدنى مستوى فيما يزيد على ثمانية أشهر عند 22.50 دولار للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها في أحدث تعاملات إلى أربعة بالمئة عند 23.33 دولار.

وكان الذهب قد هبط بما يزيد على اثنين في المئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو.

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