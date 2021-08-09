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«المصلح» يوضح حكم ترك الحجاب في أجل العمل (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم ترك الحجاب في أجل العمل في البلدان التي تشترط هذا على المرأة العاملة.

وقال الشيخ المصلح “على إخواننا في هذه البلدان التواصل مع أصحاب الشأن لرفع هذه القيود وتخفيف هذه القيود لممارسة الشعائر الدينية.

وأضاف أن الشريعة بنائها على الاستطاعة، وهذا ملاحظ في جميع أوامر الشرع، ومن ذلك القاعدة العامة التي ذكرها الله جل وعلا في قوله تعالى { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما نَهَيْتُكُمْ عنْه فَاجْتَنِبُوهُ، وَما أَمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ).

وختم الشيخ الدكتور خالد المصلح بقوله “فإن كانت المرأة العاملة، تستطيع أن تترك هذا العمل وتمارس عملاً تنفع نفسها وأمتها من خلاله فهذا أفضل، وإن كانت ستقع في حاجة وعوز وفقر فلا بأس أن تشتغل في هذه الأعمال وتنوي الإصلاح قدر استطاعتها وأن تلتزم بالحجاب قدر ما تستطيع”.

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