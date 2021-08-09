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إليك.. 4 مزايا لا تعرفها من قيل عن هواتف «آيفون»

إليك.. 4 مزايا لا تعرفها من قيل عن هواتف «آيفون»
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تواصل – وكالات:

تتميز هواتف أيفون من شركة ”أبل“ عملاق صناعة الهواتف الأمريكي بمواصفات جبارة، ومزايا هائلة تجعلها الأفضل في العالم بلا منازع، خاصة مع نظام تشغيلها المستقر، والأكثر أمانًا بحسب خبراء التقنية.

ولا يكاد مستخدمو الهاتف المميز بشعار ”التفاحة“ أن يتركوا هواتفهم طوال اليوم، سواء في العمل أو اللعب أو تصفح الإنترنت وغيرها من الأمور، وعلى الرغم من خبرة البعض المديدة مع هواتف أيفون، إلا أن هناك الكثير من الخفايا في الهاتف يمكن للكثيرين معرفتها كمعلومة جديدة.

ونستعرض في هذا التقرير بعضًا من أبرز الخفايا في هاتف أيفون التي ستجعل من أدائه أقوى وأفضل، وتمنحك مزايا تصل بالهاتف إلى الطاقة القصوى عند الاستخدام، وهي كالتالي:

النقرة الخلفية

أضافت أبل في تحديثiOS 14خاصية جديدة للهواتف تدعى النقرة الخلفية، وتسمح لك هذه الخاصية بتفعيل أي وظيفة في الهاتف عبر النقر على ظهر الهاتف.

 ويمكن استخدام هذه النقرة الخلفية من أجل جعل الهاتف صامتًا أو الوصول إلى التطبيقات المفتوحة، وأخذ لقطة للشاشة وغيرها من الاستخدامات الكثيرة للهاتف.

لوحة لمس

تمتاز حواسيب أبل المحمولة بلوحة اللمس الخاصة بها والتي تعد إحدى أدق لوحات اللمس الموجودة، ويمكنك تفعيل خاصية لوحة اللمس لتتمكن من تحديد النص الذي ترغب فيه إذا كنت تكتب نصًا كبيرًا بعض الشيء.

ومن أجل تفعيل هذه الخاصية كل ما عليك فعله هو الاستمرار في الضغط على لوحة المفاتيح حتى تختفي الأزرار منها.

إدارة الكاميرا بالصوت

يمكنك التحكم في هاتفك بسهولة عبر استخدام المساعد الصوتي سيري، كما تستطيع التحكم في كاميرا الهاتف عبر صوتك فقط، دون أن تحتاج لتفعيل سيري أو الانتظار حتى تقوم بالوظيفة.

ويتعرف الهاتف على صوتك والوظيفة المطلوبة ليقوم بتنفيذ ما يطلب منه مثل رفع درجة الصوت أو التقاط صورة وهكذا.

لقطة كاملة للشاشة

تقدم أبل أداة خاصة بها لتتمكن من التقاط الشاشة ومشاركتها مباشرةً عبر هذه الأداة أو التعديل عليها قبل مشاركتها، ولا يعرف الكثيرون أنك تستطيع أخذ لقطة شاشة كاملة لصفحات الإنترنت بما في ذلك الأجزاء التي لا تراها من الصفحة.

وحتى تقوم بذلك، فإنك بحاجة لأخذ لقطة شاشة معتادة ثم الضغط على علامة + الموجودة أسفل الشاشة واختيار الصفحة بأكملها بدلًا من لقطة الشاشة.

وتنتج هذه الطريقة صورًا كبيرة تحتوي على جميع محتويات الصفحة التي تراها أمامك، ولكن الصورة الناتجة تكون بتنسيقPDF..

 

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