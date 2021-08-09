«حساب المواطن» يعلن إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأضاف برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.