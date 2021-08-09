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«التعليم الجامعي»: 87% من طلاب وطالبات الجامعات بالمملكة محصنون

«التعليم الجامعي»: 87% من طلاب وطالبات الجامعات بالمملكة محصنون
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري أن نسبة الطلاب والطالبات المحصنين في الجامعات وصلت إلى 87.30%، فيما بلغت نسبة التحصين بين الكادر الأكاديمي والموظفين 88.17%.

وقال الأحمري: “بلغت نسبة تحصين الطلبة بجرعة واحدة 87.30%، فيما بلغت نسبة المحصنين منهم بجرعتين 41.49%، كما تبلغ نسبة غير المحصنين 12.69% من إجمالي الطلاب والطالبات”.

وأضاف أن نسبة التحصين بجرعة واحدة للكادر الأكاديمي والموظفين في التعليم الجامعي بلغت 88.17 وبلغت نسبة الحاصلين منهم على جرعتين 50%، ونسبة 11.83% غير محصنين من إجمالي الكادر الأكاديمي والإداري.

وحث المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طلاب وطالبات الجامعات بالمبادرة في الحصول على جرعتي لقاح كورونا قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد في الـ29 من أغسطس الجاري، كونها شرطاً أساسياً في العودة الحضورية للطلاب والطالبات.

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