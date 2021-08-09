«تعليم ظهران الجنوب» تعلن اعتماد النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب، اليوم الاثنين، اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن الإستعلام عن نتيجة الحركة من حساباتهم في نظام نور.

يأتي ذلك في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من شهر المحرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 المحرم 1443هـ.

ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين عن طريق القنوات الإلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.