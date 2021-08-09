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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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توجيه مهم من وزارة البيئة لجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد

توجيه مهم من وزارة البيئة لجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد
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تواصل – فريق التحرير:

أهابت وزارة البيئة والمياه والزراعة بجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة مراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل خلال شهر من تاريخ 29/12/1442هـ.

وأوضحت أنه سيتم إزالة جميع القوارب المهملة بعد انتهاء المدة المحددة سواء كان صاحبها معروفا أو لا، أو مملكة لجهات رسمية وذلك دون أدنى مسؤولية على الجهات ذات العلاقة.

وبينت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن ذلك يأتي ضمن الحملة الوطنية بشعار “لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري”.

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