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«التعليم»: مليار ريال لصيانة ونظافة المباني المدرسية استعداداً للعودة الحضورية

«التعليم»: مليار ريال لصيانة ونظافة المباني المدرسية استعداداً للعودة الحضورية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص ما يزيد على مليار و147 مليون ريال لعقود الصيانة والنظافة السنوية في المدارس استعداداً للعودة الحضورية في بداية العام الدراسي الجديد، وتنفيذ 132 عملية تأهيل بتكلفة أكثر من 207 ملايين، و23 عملية ترميم بنحو 32 مليون ريال، إلى جانب 33 عملية إضافية لتجهيز المباني بقيمة 36 مليون ريال.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة م.عبدالرحمن الشايع أن كافة إدارات التعليم في محافظات ومناطق المملكة تعمل على تأمين 78,607 مكيفات، مشيراً إلى أن الوزارة دعمت مستودعات الإدارات بأكثر من 65 ألف مكيف ويجري تأمين بقية الأجهزة خلال الأيام المقبلة، وكذلك تأمين 3600 برادة مياه.

وأشار م.الشايع إلى إن الوزارة عملت على اعتماد ميزانية تشغيلية إضافية لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس بمبلغ 65 مليون ريال، كما تم تأمين 25,352,772 مليون كمامة وتوزيعها على مستودعات الإدارات، وتأمين 535,478 لتراً من معقمات الأيدي، و535,478 لتراً من معقمات الأسطح، وكذلك 1,392,242 لتراً من صابون اليدين، وتأمين 940,704 عبوات من مناديل الرول، بالإضافة إلى 55,168 جهاز قياس الحرارة من اليد، وذلك ضمن توفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بتكلفة تزيد على 56 مليون ريال.

 

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