تنبيه عاجل من «البيئة» بشأن الخضروات والفواكه المستوردة

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنبيهاً مهماً بشأن استيراد الخضروات والفاكهة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه بدءاً من اليوم الاثنين الموافق الأول من محرم ، تم تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة،مع منح وهلة تصحيحية لمدة 90 يوماً بناء على طلب الشركات والمؤسسات.

وأضافت أنه سيتم السماح بدخول الشحنات التي لا تحمل أذونات استيراد الكترونية خلال تلك الفترة، مطالبة بالمبادرة للحصول على تراخيص الاستيراد التي تتيح الحصول على أذونات الاستيراد.