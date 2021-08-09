توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد مما تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج

من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزء الجنوبي .

بينما تكون حركة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.