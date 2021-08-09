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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تنبيه مهم من «الكهرباء» بشأن التعامل مع العدادات

تنبيه مهم من «الكهرباء» بشأن التعامل مع العدادات
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت الشركة السعودية للكهرباء، من تعامل غير المختصين مع عدادات الكهرباء، أو أي من مكونات الشبكة الكهربائية.

وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه في حال الحاجة يتم التنسيق المباشر مع الشركة.

جاء ذلك ردًا على مقطع متداول لمواطن يقوم فيه بشرح طريقة إغلاق وفتح قواطع عدادات الكهرباء الجديدة، وذلك تزامنًا مع تغيير شركة الكهرباء لقواطع العدادات.

 

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