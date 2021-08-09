«التجارة» تستدعي مركبات «أودي» موديلات 2020 و2021 لإمكانية فقدان السيطرة

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استدعت وزارة التجارة، 244 مركبة من نوع أودي موديلات “A6 ، A8 ، Q5 ، Q7،A4 ، A5″، صنعت في 2020 و2021.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء يعود إلى خلل في صواميل تثبيت المحور الخلفي.

وحذرت الوزارة من أنه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة مما يزيد من خطر وقوع حـادث.