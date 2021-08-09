الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أسهل طريقة لتكتب رسائلك البريدية بشكل أسرع (فيديو)

أسهل طريقة لتكتب رسائلك البريدية بشكل أسرع (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

يحتاج مستخدمو الأجهزة الذكية والحواسب الإلكترونية في كثير من الأحيان كتابة الرسائل الإلكترونية بصورة احترافية وبطريقة سريعة توفر الجهد والوقت.

ويؤكد خبراء الموارد البشرية على ضرورة الاهتمام بالرسائل البريدية وطريقة كتابتها باحترافية وسرعة حتى يتحقق الهدف المرجو منها.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أسهل طريقة لكتابة الرسائل البريدية بشكل أسرع وبدون الحاجة لكتابتها من جديد؛ خصوصاً في الردود على الرسائل التي تصلك.

وأضاف الحمادي أنه بإمكانك استخدام ميزة “النماذج” لتسريع عملك على البريد، كما شرح الحمادي تفاصيل كتابة الرسائل بسهولة كما هو موضح في المقطع أدناه:

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

بكل سهولة.. خطوات قطع الإنترنت عن جهاز معين في المنزل (فيديو)

بكل سهولة.. خطوات قطع الإنترنت عن جهاز معين في المنزل (فيديو)

في ثوانٍ معدودة.. طريقة سهلة لتفريغ الصور من الخلفيات (فيديو)

في ثوانٍ معدودة.. طريقة سهلة لتفريغ الصور من الخلفيات (فيديو)

طريقة سهلة لترجمة مقاطع الفيديو والصوت باللغة الإنجليزية للعربية (فيديو)

طريقة سهلة لترجمة مقاطع الفيديو والصوت باللغة الإنجليزية للعربية (فيديو)

طريقة سهلة لمعرفة السبب الرئيسي لبطء وتعطل أجهزة الحاسوب (فيديو)

طريقة سهلة لمعرفة السبب الرئيسي لبطء وتعطل أجهزة الحاسوب (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة