أسهل طريقة لتكتب رسائلك البريدية بشكل أسرع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يحتاج مستخدمو الأجهزة الذكية والحواسب الإلكترونية في كثير من الأحيان كتابة الرسائل الإلكترونية بصورة احترافية وبطريقة سريعة توفر الجهد والوقت.

ويؤكد خبراء الموارد البشرية على ضرورة الاهتمام بالرسائل البريدية وطريقة كتابتها باحترافية وسرعة حتى يتحقق الهدف المرجو منها.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أسهل طريقة لكتابة الرسائل البريدية بشكل أسرع وبدون الحاجة لكتابتها من جديد؛ خصوصاً في الردود على الرسائل التي تصلك.

وأضاف الحمادي أنه بإمكانك استخدام ميزة “النماذج” لتسريع عملك على البريد، كما شرح الحمادي تفاصيل كتابة الرسائل بسهولة كما هو موضح في المقطع أدناه: