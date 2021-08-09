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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«مكافحة الفساد»: التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 207 مواطن ومقيم

«مكافحة الفساد»: التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 207 مواطن ومقيم
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو الحجة اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (878) جولة رقابية, وكذلك التحقيق مع (461) متهم في قضايا إدارية وجنائية, وإيقاف (207) مواطن ومقيم منهم موظفين من وزارات (الدفاع, الداخلية, الحرس الوطني, الصحة, العدل, الشئون البلدية والقروية والإسكان, البيئة والمياه والزراعة, التعليم, التجارة, الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الإعلام) لتورطهم بتهم (الرشوة, استغلال النفوذ الوظيفي, إساءة استخدام السلطة, التزوير وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقطاء.

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