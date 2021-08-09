4 عناصر غذائية مهمة نقصها في طعامك يسبب «الدوار»

تواصل – وكالات:

يشير الإحساس بالدوار إلى عدم القدرة على التوازن والشعور بضبابية في الرؤية ومشكلة في التركيز والسمع لفترة مؤقتة، وذلك نتيجة التعرض لأسباب عديدة لا تستدعي القلق في غالب الأمر.

ويؤدي نقص بعض العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم أيضًا إلى الشعور بالدوار والتعب، ما يستلزم الاهتمام بالحصول عليها، أما إذا شعر الشخص بالصداع الشديد أو فقدان الوعي أو ألم الصدر أو عدم القدرة على التحدث والسمع وغيرها من الحالات الخطيرة، فلا بد من استشارة الطبيب على الفور، حسبما نشر موقع “Health Line”.

فيتامين سي

يساعد فيتامين سي على تقليل فرص التعرض للدوار، ولا سيما عند المصابين بمرض منيير، لذا يمكن تناول الأطعمة الغنية به مثل الفلفل الملون والبرتقال والجريب فروت والليمون والفراولة والجوافة، كما يمكن تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب المختص.

فيتامين E

يعد فيتامين E من العناصر الغذائية المهمة التي تعمل على حماية صحة الأوعية الدموية ونضارة البشرة والشعر والوقاية من التعرض للتعب والدوار، وبالتالي يُنصح بتناول المكسرات والكيوي والسبانخ والبذور وغيرها.

فيتامين د

أثبتت إحدى الدراسات أن الأشخاص يعانون من نقص فيتامين د أكثر عرضة مرتين للشعور بالدوار والإعياء من غيرهم، كما يصاحبه بعض الأعراض الأخرى مثل ألم العضلات والعظام والمفاصل وتساقط الشعر.

ويمكن الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس التي تعد مصدرًا غنيًا به، إلى جانب بعض الأطعمة مثل السلمون والتونة والسردين والكبدة والبيض.

وفي حال الرغبة في تناول مكملات فيتامين د، فيجب الرجوع إلى الطبيب المختص لتحديد الجرعة المناسبة حسب كل حالة.

الحديد

يؤدي نقص الحديد بالجسم إلى الإصابة بالأنيميا، ويعد الدوار والإجهاد المستمر على رأس قائمة الأعراض المصاحبة لها، ومن ثم يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبدة واللحوم الحمراء والبقوليات والخضروات الورقية، إلى جانب فيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد بالجسم بشكل جيد.

وفي حال كانت الأنيميا شديدة، فلا بد من تناول المكملات الغذائية للحصول على الكمية الكافية التي يحتاجها الجسم حتى يستطيع نقل الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى جميع الأجهزة والأعضاء المختلفة.