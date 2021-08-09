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تهور وسرعة جنونية.. تصادم مروع على طريق الملك فهد (فيديو)

تهور وسرعة جنونية.. تصادم مروع على طريق الملك فهد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع حادث تصادم مروع على طريق الملك فهد يوم أمس الأحد.

وظهر خلال المقطع سيارة تنطلق بسرعة جنونية، واصطدم قائدها بمركبة كانت تسير ببطء أمامه بسبب الازدحام المروري على الطريق.

يذكر أن خبراء قيادة السيارات ينصحون دائما بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

كما يُنصح بإضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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