«المالية»: 248 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من العام الحالي.. والمصروفات 252.7 مليار

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021.

وأوضحت المالية، أن إيرادات الربع الثاني من العام الحالي بلغت 248 مليار ريال، فيما بلغت مصروفات الربع الثاني من العام الجاري 252.7 مليار ريال.

كما كشفت عن عجز في الموازنة العامة بلغ 4.6 مليارات ريال في الربع الثاني لـ2021.

وأوضحت أن إجمالي الدين العام خلال الربع الثاني 2021 بلغ 922 مليار ريال، فيما بلغ حجم الدين الخارجي 387.5 مليار ريال .

وأشارت إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 535 ريال خلال الربع الثاني 2021.