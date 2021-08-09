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متحدث «جامعة المؤسس»: احتساب الغياب لمن لم يحصل على جرعتي لقاح كورونا

متحدث «جامعة المؤسس»: احتساب الغياب لمن لم يحصل على جرعتي لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عودة الدراسة حضوريًا لجميع مراحلها الدراسية “دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا”، للعام الجامعي 1443هـ، لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، وذلك طبقاً للتوجيهات الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الصحة.

وحثّت الجامعة جميع الفئات المشمولة من طلاب وطالبات ومنسوبين على الإسراع لاستكمال جميع الجرعات من اللقاح، قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021م، في حين خصصت الجامعة مركز لقاحات مضاد لفيروس “كورونا” في المركز الرئيس بمقر الجامعة (مبنى 29) لجميع الطلاب والطالبات والمنسوبين وذويهم.

وقال متحدث الجامعة، الدكتور شارع يزيد البقمي، إنه لن يكون هناك دراسة عن بعد، وسيتم احتساب الغياب لمن لم يحصل على جرعتي لقاح كورونا – وفقاً لـ”المدينة”.

وشدد البقمي على ضرورة أخذ الجرعتين لكافة المنتسبين للجامعة قبل 29 أغسطس 2021م ، وأنه لن يسمح لطالب بالدخول إلى الجامعة وإلى فصولها وإلى قاعاتها مالم يكن محصن جرعتين كاملتين، مشددا على أن أي طالب أو طالبة لم يحصل على الجرعتين سيتم احتساب أيام عدم حضوره غياب رسمي والغياب قد يترتب عليه أمور كثيره منها سحب الفصل الدراسي تغير الجدول أو حرمانه لا سمح الله.

 

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