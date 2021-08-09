الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جامعة الشمالية تعلن أقل النسب الموزونة لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي 1443هـ

جامعة الشمالية تعلن أقل النسب الموزونة لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي 1443هـ
0

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أقل النسب الموزونة للقبول الجامعي للعام 1443هـ.

وأوضحت الجامعة أن اقل نسبة موزونة في كلية الطب للبنين 95.22 وللبنات 96.20، وفي كلية العلوم الطبية للبنين 89.06 وللبنات 92.92، بينما في التمريض للبنين 92.16 وللبنات 93.84, معلنة أقل النسب الموزونة لكلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية.

وأشارت إلى أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية يبدأ من اليوم حتى يوم الأحد القادم الموافق 7 / 1 / 1443هـ, مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.

مواد ذات صلة

«جامعة الشمالية» تعلن نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام

«جامعة الشمالية» تعلن نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام

«جامعة الشمالية» تحدد مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم

«جامعة الشمالية» تحدد مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم

متحدث «جامعة الشمالية» يوضح حقيقة إغلاق مبنى كلية البنات لتسجيل حالة «كورونا»

متحدث «جامعة الشمالية» يوضح حقيقة إغلاق مبنى كلية البنات لتسجيل حالة «كورونا»

هل تتسبب «الكمامة» في الإصابة بجفاف العين؟.. تقارير طبية توضح

هل تتسبب «الكمامة» في الإصابة بجفاف العين؟.. تقارير طبية توضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة