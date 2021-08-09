«فيتامينات وألياف ومضادات للأكسدة».. فوائد صحية مذهلة للمانجو

تواصل – وكالات:
المانجو غني بفيتامين “سي” ومليء بالألياف، ومتعدد الاستخدامات بشكل كبير بغض النظر عن كيفية تقطيعه رغم أن التقطيع أسهل مما تعتقد.
وبحسب دراسة نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي إليك الفوائد الرئيسة لهذه الفاكهة المشمسة وكيفية تخزينها وتقطيعها وتناولها.
المانجو هي ثمرة شجرة دائمة الخضرة وتعتبر ثمرة نواة، أو فاكهة ذات نواة، بسبب بذورها.
واحدة من فوائدها العديدة أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان اذ يحتوي الكوب الواحد على 2 غرام – 7% من القيمة اليومية الموصى بها – لمساعدتك على إدارة الإمساك والشعور بالشبع لفترة أطول.
فيتامين سي
كوب واحد من المانجو يحتوي على 70% من الكمية اليومية الموصى بها. وإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة، يساعد فيتامين سي على تنشيط الكولاجين الذي يعتبر لبنة لبشرتك وعظامك وشعرك وعضلاتك. كما أنه يساعدك على امتصاص الحديد الذي يستخدمه جسمك لإنتاج البروتين لخلايا الدم الحمراء.
فيتامين أ
تلقى 25% من احتياجاتك اليومية عندما تضع كوبا واحدا من المانجو المجمد في عصيرك. لا يدعم فيتامين أ نظام المناعة فحسب، بل إنه ضروري _أيضا_ لعينيك ورؤيتك ويساعد قلبك ورئتيك وكليتيك على العمل بشكل جيد.
مضادات الأكسدة
هناك ستة أنواع شائعة من المانجو وكل منها يحتوي على مضادات الأكسدة. أنت بحاجة إليها لحماية خلاياك من الجذور الحرة، والجزيئات التي يصنعها جسمك عندما يكسر الطعام أو يتعرض لعناصر ضارة مثل: دخان التبغ، والإشعاع.
حساسية المانجو
ما لم تكن لديك حساسية فموية تجاه جميع الفواكه والخضراوات النيئة، فربما لا تعاني من حساسية تجاه لب المانجو. لكنك قد تتفاعل مع ”urushiol“، المركب الكيميائي الموجود في اللبلاب السام والبلوط والسماق وجلد المانجو. يظهر في معظم الحالات على شكل أكزيما تماس أو طفح جلدي بالقرب من فمك. يمكن أن يحدث بعد يومين من تناول المانجو.
لا تتجنب السكر
كوب واحد من المانغو يحتوي على 22 غراما من السكر الطبيعي. ولكن نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، يدخل السكر إلى مجرى الدم ببطء ولا يسبب ارتفاعا كبيرا. إذا كنت تحاول مراقبة كمية السكر التي تتناولها، فقم بإرفاق المانجو بالدهون أو البروتين، مثل: الأفوكادو، أو السمك، لان ذلك يساعد على إبطاء الامتصاص.
كيفية التخزين
إذا كانت المانجو ناضجة بالفعل ولا تخطط لأكلها على الفور، ضعها في الثلاجة لإبطاء العملية. لتنضج مانغو صلبة، احفظها في مكان بارد ومظلم – مثل حجرة المؤن – أو في كيس على المنضدة. إذا تم تقطيع المانغو، قم بتخزينها في الثلاجة لدرء البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.
كيفية تقطيعها
تقطيعها اسهل مما تعتقد. فقط اقطع جانبا على يمين البذرة، ثم اقطع جانبا على يسار البذرة. بعدها اقطع جسد الثمرة من كل جانب دون قطع الجلد بالكامل، واستخرج الشرائح بملعقة.
صلصة المانجو
المانجو مثالية لنسخة حلوة من الصلصة. يُمزج المانغو المقطّع مع الطماطم المفرومة والخيار والبصل والكزبرة وعصير الليمون. ويمكن أن يتبل بالملح أو الفلفل أو مسحوق الفلفل الحار. أضفه إلى وعاء الحبوب أو فوق سندويشات التاكو.
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فوائد المانجو | 17 سبب يجعلك تتناول فاكهة المانجو يوميا
فوائد المانجو | 17 سبب يجعلك تتناول فاكهة المانجو يوميا
بالفعل قد تكون المانجو ملكة لجميع الفواكه. حيث تحارب السرطان، تساعد في فقدان الوزن، وتنظيم السكري، وتساعد على الهضم، وتنظيف بشرتك، وتعتبر وجبة خفيفة مثالية. سنذكر هنا 17 سبب صحي يجعلك يجب أن تتناول المانجو كل يوم.
1. وقاية من السرطان
المواد المضادة للاكسدة مثل كيرسيتين، يسوكيرسيترين وحمض الغال الموجودة في المانجو تعمل على حماية الجسم ضد سرطان القولون والثدي، وسرطان الدم وسرطان البروستاتا.
2. تثبت نسبة الكوليسترول
المانجو تحتوى على مستوى عال من فيتامين C، البكتين والألياف التي تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم. المانجو الطازجة تعتبر مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، وهو عنصر هام من عناصر الخلية وسوائل الجسم التي تساعد فى التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.
3. منظف للبشرة
المانجو تساعدك على تنشيط المسام الخاصة بك وإضافة نضارة للوجه. كما ان المانجو مناسبة لجميع انواع البشرة. كما انها تمنع انسداد المسام أن يسبب حب الشباب. قطع شريحة المانجو إلى قطع رقيقة وضعها على وجهك لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم خذ حمام أو اغسل وجهك وسترى النتائج فورا.
4.تبقى الجسم قلوى
وفقا لschool.com الذى يهتم بالصحة من الطبيعة، فاكهة المانجو غنية بحمض الطرطريك وحمض الماليك وحمض الليمون ومن آثارهم انهم يساعدوا في الحفاظ على الاحتياطي القلوي في الجسم.
5. فقدان الوزن
المانجو يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية التي تساعد الجسم على الشعر بالشبع. أيضا، بما انها ثمرة ليفية فذلك يعزز وظيفة الجهاز الهضمي عن طريق حرق السعرات الحرارية الإضافية، مما يساعد في انقاص الوزن
6. تنظم نسبة السكري
ليس فقط الثمرة ولكن حتى أوراق المانجو يمكن ان تجعلك في صحة جيدة جدا. للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، فقط تغلي 5-6 أوراق المانجو في وعاء، وتنقع طوال الليل وتصفى وتشرب كوب في الصباح. وهذا ما يساعد في تنظيم مستويات الأنسولين.
7. مثير للشهوة الجنسية
تعتبر المانجو من الفواكه المثيرة للشهوة الجنسية وتسمى أيضا “ثمرة الحب ‘. المانجوتسبب زيادة الفحولة في الرجال. فيتامين E، الذى يوجد بوفرة في المانجو، يساعد على تنظيم الهرمونات الجنسية ويثير الشهوة الجنسية.
8. العناية بالعين
هل تعلم أن المانجو غنية بفيتامين A. كوب واحد من شرائح المانجو يعطيك 25٪ من كمية الحاجة اليومية من فيتامين A. المانجو تساعد في العناية بالعين فتتمتع ببصر جيد ، وتحارب جفاف العين، وكذلك تمنع العمى الليلي.
9. تساعد في عملية الهضم
المانجو تحتوي على الانزيمات التي تساعد في تحطيم البروتين. طبيعةالمانجو اليفية تساعد في الهضم والقضاء عليها. كما أنها ايضا غنية بالألياف الغذائية الحيوية والفيتامينات والمعادن.
10. علاج ضربة الشمس
عندما تكون الشمس حارة جدا فى فصل الصيف، مجرد وضع القليل من المانجو في العصير؛ إضافة القليل من الماء وملعقة كبيرة من السكر أو العسل الابيض . هذا العصير البارد يجعلك على الفور تشعر بالانتعاش ويمنع الحرارة فى التسبب بالسكتة الدماغية .
11. تقوي المناعة
المانجو تحتوى على مزيج رائع من فيتامين C، فيتامين A و 25 نوع مختلف من أنواع الكاروتين والتى تحافظ وتقوى الجهاز المناعي وتجعله اكثر صحة.
12. ازالة الشوائب من الجسم
إصنع عجينة من المانجو المهروسة، والعسل والحليب واستخدمها كانها صابونة قم بفركها على جسمك، وسوف تشعر أن بشرتك نضرة وحيوية.
13. التركيز والذاكرة
هل انت فى ايام الاستعداد للامتحانات؟ هذه الفاكهة غنية بحمض الجلوتامين وهو بروتين هام للتركيز والذاكرة.يمكن ايضا إطعام المانجو للأطفال الذين يجدون صعوبة في التركيز والحفظ اثناء الدراسة.
14. نسبة حديد كبيرة خاصة للنساء
ثمرة المانجو غنية بالحديد، وبالتالي فإنها هى الحل الطبيعي للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم. انقطاع الطمثوايضا يمكن للنساء الحوامل أن تأكل الكثير من المانجو حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الحديد والكالسيوم في نفس الوقت.
15. تقلل من حصوات الكلى
في الطب الصيني، تعتبر المانجو سواء الحلوة او المرة قادرة على الحد من خطر تكوين حصوات الكلى.
16. وجبة خفيفة مثالية
بدلا من تتناول وجبات خفيفة مثل اكياس الشيبسى والحلويات الغير صحية ، لماذا لا تتغذى على شرائح من المانجو بدلا من ذلك. حيث يمكن اعتبارها من ألذ الفواكه المجففة .
17. تخسيس الكرش
قبل الذهاب إلى السرير ضع حوالى من 10 الى 15 من أوراق المانجو في الماء الدافئ وضعهم فى اناء مع احكام الغطاء. صباح اليوم التالي تصفى المياه وتشربها على معدة فارغة. يمكن للقيام بذلك بشكل منتظم ان يسبب تخسيس الكرش بشكل ملحوظ