«الضمان الصحي»: 3 حالات يحق للموظف فيها تقديم شكوى ضد صاحب العمل

تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس الضمان الصحي، أنه يحق للموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل في ثلاث حالات فقط.

وأوضح المجلس عبر “تويتر” أنه يحق تقديم شكوى على صاحب العمل إذا لم يصدر وثيقة تأمين للموظف أو لأحد أفراد أسرته أو إذا طلب من الموظف المشاركة في أقساط التأمين.

من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي، أنه في حال وجود رفض لتغطية خدمة طبية، يمكن تقديم شكوى ضد شركة التأمين.

وأشار المجلس إلى أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تعطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.