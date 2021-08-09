الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الضمان الصحي»: 3 حالات يحق للموظف فيها تقديم شكوى ضد صاحب العمل

«الضمان الصحي»: 3 حالات يحق للموظف فيها تقديم شكوى ضد صاحب العمل
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس الضمان الصحي، أنه يحق للموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل في ثلاث حالات فقط.

وأوضح المجلس عبر “تويتر” أنه يحق  تقديم شكوى على صاحب العمل إذا لم يصدر وثيقة تأمين للموظف أو لأحد أفراد أسرته أو إذا طلب من الموظف المشاركة في أقساط التأمين.

من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي، أنه في حال وجود رفض لتغطية خدمة طبية، يمكن تقديم شكوى ضد شركة التأمين.

وأشار المجلس إلى أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تعطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.

Image

مواد ذات صلة

مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة

مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة

«الضمان الصحي» يوضح الحد الأقصى للتأمين الخاص بحالات التوحد

«الضمان الصحي» يوضح الحد الأقصى للتأمين الخاص بحالات التوحد

«الضمان الصحي» يحدد موعد استرداد مبالغ الحالات الطارئة

«الضمان الصحي» يحدد موعد استرداد مبالغ الحالات الطارئة

4 حالات يحق فيها لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي للعامل

4 حالات يحق فيها لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي للعامل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة