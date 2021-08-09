وظائف إدارية شاغرة في «STC»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير برامج الحكومة والرؤية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات، العلاقات العامة).

– أخصائي التخطيط المالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المالية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)