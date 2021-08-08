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بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر إلى الخارج

بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر إلى الخارج
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

وأوضحت الداخلية، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة.

وتابعت الداخلية أن الاستثناءات تشمل كذلك المتعافين من كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، أو من أصيب بكورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

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