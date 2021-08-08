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«كاليفورنيا» تكافح للسيطرة على ثاني أكبر حرائق في تاريخها

«كاليفورنيا» تكافح للسيطرة على ثاني أكبر حرائق في تاريخها
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تواصل – وكالات:

تكافح السلطات الأمريكية للسيطرة على الحرائق المستعرة في غابات شمال ولاية كاليفورنيا والذي أصبح ثاني أكبر الحرائق، يسجل في تاريخ الولاية، وذلك بعد أيام من تسببه في تدمير بلدة تاريخية لاستخراج الذهب، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وأوضح مسؤولو الإطفاء بالولاية إن “حريق ديكسي اتسع نطاقه ليأتي على نحو 463 ألف فدان، أو ما يعادل 724 ميلاً مربعاً (1876 كيلومترا مربعا)، حتى الساعة التاسعة (حسب التوقيت المحلي) وإنه جرى احتواؤه بنسبة 21 %”.

ويعد هذا الحريق ثاني أكبر حريق في الولاية بعد حريق هائل اندلع في أغسطس 2020 وأتى على ما يزيد عن مليون فدان، فيما لم تسفر حرائق الغابات حتى الآن عن وفيات.

وأكد مسؤولون أمريكيون إن الحريق يهدد ما يقرب من 14 ألف مبنى ودمر بالفعل ما يزيد عن 400 مبنى، بما في ذلك كل وسط مدينة غرينفيل تقريبا، وهي بلدة تعدين قديمة تقع على بعد 160 ميلا شمال سكرامنتو.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، لكن شركة “باسيفيك غاز أند إلكتريك” تقول إنه “ربما نجم عن سقوط شجرة على أحد خطوط الكهرباء التابعة للمرفق”.

 

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