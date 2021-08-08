توقعات طقس اليوم.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى أن يستمر هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الشرقية، الرياض والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على محافظتي الليث وينبع.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزء الجنوبي .

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.