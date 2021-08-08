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«الزعاق»: نودع آخر نجوم القيظ.. و12 يوماً تفصلنا عن موسم «سهيل» 

«الزعاق»: نودع آخر نجوم القيظ.. و12 يوماً تفصلنا عن موسم «سهيل» 
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تواصل – فريق التحرير:

توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بداية موسم سهيل بعد 12 يوماً بمشيئة الله، وبعده يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيا.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “12 يوم فقط تفصلنا عن موسم سهيل ، فنحن الآن في آخر نجوم القيظ المسمى بالكليبين والذي يقال فيه (لا طلع الكليبين خذ الحفنه من المدين).

وأضاف د. خالد الزعاق: “بعد 24 يوماً يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية، وبعد 64 يوماً يدخل علينا ألطف وأنعم وأجمل مواسم السنة (الوسم)”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ) كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

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