استشاري يوضح الحل الأمثل في مواجهة متحور «دلتا» (فيديو)

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قال استشاري الأحياء الجزيئية الدقيقة والأمراض الوراثية ، د عارف العامري، إن تأثير متحور “دلتا” كبير على الأشخاص غير الملقحين بلقاح مضاد لفيروس «كورونا».

وأضاف في لقاء مع “الإخبارية”، إن اللقاحات المتوفرة داخل المملكة آمنة جداً وفعالة ضد متحورات فيروس كورونا ومنها متحور “دلتا”، مبيناً أن هناك 4 متحورات منذ بداية ظهور فيروس كورونا.

وأكد أن أسرع المتحورات انتشاراً هو متحور “دلتا” ، ومواجهته لا تكون إلا من خلال أخذ اللقاح ، حيث أنه يتكاثر في الأجسام غير المحصنة ضد الفيروس.

وأشار العامري إلى أن أعراض المتحورات لا تختلف من متحور لآخر ، غير أنها قد تختلف من حيث الشدة ، ومن حيث مناعة الجسد.