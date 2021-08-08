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«الجوازات»: بوابة «مقيم» تصدر تقارير عن العاملين للجهات الطالبة دون حاجة لمراجعتها

«الجوازات»: بوابة «مقيم» تصدر تقارير عن العاملين للجهات الطالبة دون حاجة لمراجعتها
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أن البوابة الإلكترونية “مقيم” تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن من مميزات التقرير أنه يحتوى على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعد مستنداً رسمياً ومعتمداً من المديرية .

وأضافت أنه من مميزات أيضاَ أنه لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه ، ويمكن التحقق من التقرير عن طريق الرابط.

 

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