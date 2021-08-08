كل ما ترغب في معرفته عن «الحشو المؤقت» للأسنان والضروس

تواصل – وكالات:

يعتبر الحشو المؤقت للأسنان بمثابة علاج يستمر لفترة محددة فقط، حيث يعيد إصلاح السن الذي تعرض للتلف والكسر بشكل مؤقت حتى تحديد موعد آخر لزيارة عيادة طبيب الأسنان واستبداله بالحشو الدائم.

إليك ما يجب معرفته حول سبب استخدام الحشو المؤقت ومدته وآثاره الجانبية وغيرها، وفقاً لموقع “Health line’

لماذا يستخدم طبيب الأسنان الحشو المؤقت؟

يستخدم طبيب الأسنان الحشو المؤقت في حالات معينة، باعتباره أسرع من الحشو الدائم، فعلى سبيل المثال، إذا كان المريض يعاني من الألم عند علاج الأسنان، فغالبًا ما يلجأ الطبيب لوضع حشو مؤقت فقط حتى يهدأ الألم خلال أيام ويتم تركيب الدائم، كذلك إذا لم يكن لدى الطبيب مساحة كافية من الوقت.

وفي بعض الأحيان، يضع طبيب الأسنان للمريض الذي يحتاج إلى تركيب طربوش غطاء مؤقت لحماية الضرس من التعرض للكسر حتى ينتهي المعمل من إعداد الطربوش الخاص به.

وفي حال إجراء حشو العصب، يتم إفراغ مساحة كبيرة من الضرس بالداخل، وفي هذا الوقت لا بد من وضع حشوة مؤقتة لسد الحفرة الكبيرة الموجودة بالضرس حتى لا تتراكم البكتيريا وبقايا الطعام بها وتسبب مشكلات صحية، ويتم الانتظار عدة أيام حتى تهدأ قنوات الأعصاب، ويتم استبدال الحشو المؤقت بالدائم.

وإذا كان المريض يعاني من حساسية الأسنان، فإن الطبيب سيضع حشو طبي مؤقت يعمل على تهدئة أعصاب الضرس مع ترك وقت كافي للتعافي، ثم تركيب الحشو الدائم.

كم يدوم الحشو المؤقت؟

من الممكن أن يتعرض الحشو المؤقت للكسر أو ربما يسقط في أي وقت، لأنه مصنوع من مواد أكثر نعومة من المواد التي يعتمد عليها الحشو الدائم.

وتختلف مدة بقاء الحشو المؤقت في الفم من شخص لآخر، فربما يستمر عدة أسابيع أو أشهر حسب كل حالة، لذا يمكن الرجوع إلى الطبيب واستشارته.

كيف تحافظ على الحشو المؤقت أكثر وقت ممكن؟

بعد تركيب الحشو المؤقت، يجب تجنب تناول الطعام على هذا الجزء تمامًا عدة ساعات حتى تجف الحشوة وتلتصق بالضرس نهائيًا.

وينصح طبيب الأسنان بالحفاظ على الحشو المؤقت إلى أن يتم تركيب الحشو الدائم، وذلك عن طريق عدم قضم الأطعمة الصلبة على هذا الجانب مثل المكسرات ومكعبات الثلج حتى لا يتعرض للكسر، إلى جانب الابتعاد عن تناول الأطعمة المطاطية التي يمكن أن تنزع الحشو أيضًا.

ويُراعى أيضًا عدم تحريك اللسان على الحشو المؤقت منعًا لسقوطه داخل الفم.

إجراءات وضع الحشو المؤقت

يستغرق تركيب الحشو المؤقت أقل من 30 دقيقة، وتشمل الإجراءات ما يلي:

1-يضع الطبيب حقنة البنج بالسن واللثة والمنطقة المحيطة

2-استخدام أداة للحفر في السن لإزالة الجزء المسوس أو التالف أو الوصول إلى العصب.

3-يقوم الطبيب بإعداد الحشوة المؤقتة، ويضعها في كل جزء داخل الفتحة الموجودة بالضرس.

4-يتأكد الطبيب من ملائمة الحشوة للمساحة الفارغة الموجودة بالضرس.

الآثار الجانبية للحشو المؤقت

عادة لا يسبب الحشو المؤقت الشعور بالألم أو عدم الراحة، لكن يستمر التنميل المصاحب للبنج عدة ساعات فقط.

ومن السهل أن يتم إزالة الحشو المؤقت، لكن في حال سقوطه، فلا بد من التوجه إلى عيادة الطبيب حتى لا يسمح للبكتيريا بالدخول إلى العصب، وحدوث مشكلات صحية غير مرغوب فيها.

ومن النادر أن يتعرض الشخص لحساسية تجاه أحد مكونات الحشو المؤقت، لكن إذا حدث ذلك، فإن الأعراض تظهر على هيئة تورم بالوجه وطفح جلدي وحكة.