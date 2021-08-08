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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. الشروط وطريقة التقديم
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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء

الشروط وطريقة التقديم:

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بعدة مجالات بمقر الهيئة بـ الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول حماية البيانات.

– شهادة الماجستير أو شهادة البكالوريوس في مجال الحاسب الآلي.
– خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجالات ذات صلة.
– مسؤول عن إدارة وحماية وتطوير الإجراءات والسياسات والممارسات والمعايير على دورة حياة البيانات بالهيئة التي تضمن حوكمتها وأمنها وجودتها.

2- مطور.

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها مطلوب.
– لا يشترط الخبرة المسبقة، 0-2 سنة خبرة في مجال البرمجة.

– مسؤول عن تطوير ودعم المنصات والتطبيقات والخدمات لضمان تجربة مستخدم مترابطة بما يتماشى مع معايير الجودة والمتطلبات الفنية.

3- أخصائي علوم بيانات.

– درجة البكالوريوس في البيانات الضخمة والتحليلات أو ما يعادلها مطلوب.
– 6+ سنوات من الخبرة في مجال علوم البيانات.
– مسؤول عن تطوير الإرشادات والخطط والمقترحات الفنية وخطط التنفيذ ومراجعة وتقييم تنفيذ تحليل البيانات وإنشاء تقارير تعكس أداء مشاريع ومبادرات تحليل البيانات.

4- مدير جمع البيانات الضخمة.

– درجة البكالوريوس في علوم البيانات أو ما يعادلها مطلوب.
– 9+ سنوات من الخبرة في مجال جمع البيانات.
– يفضل درجة الماجستير في علوم البيانات أو ما يعادلها.
– مسؤول عن جمع البيانات الضخمة من المصادر ذات العلاقة والتأكد من أن البيانات يتم جمعها وفقًا لمتطلبات الإستراتيجية والخطة والبيانات.

5- مسؤول أول قاعدة بيانات.

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو علوم الكمبيوتر.
– خبرة 6 سنوات وأكثر في مجال إدارة قواعد البيانات.
– مسئول عن الإشراف على تهيئة خوادم قاعدة البيانات والعمليات والمقاييس وتوجيه نقل وتكرار قاعدة البيانات وإجراء فحوصات سلامة البيانات ومراقبة تنفيذ الوصول الصحيح وتنفيذ التصحيحات الأمنية لضمان سلامة وأمن المعلومات.

6- مدير إدارة جمع بيانات الأعمال والحسابات الكبيرة.

– درجة البكالوريوس في علوم البيانات أو ما يعادلها.
– 9+ سنوات من الخبرة في مجال جمع البيانات.
– يفضل درجة الماجستير في علوم البيانات أو ما يعادلها.
– مسؤول عن إدارة الحسابات مع القطاع العام والخاص وجمع بيانات الأعمال والحسابات الكبيرة وفقًا لمتطلبات الخطة الاستراتيجية والبيانات.

التقديم:

– وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

1- مسؤول حماية البيانات: ( اضغط هنا )

2- مطوّر: ( اضغط هنا )

3- أخصائي علوم بيانات: ( اضغط هنا )

4- مدير جمع البيانات الضخمة: ( اضغط هنا )

5- مسؤول أول قاعدة بيانات: ( اضغط هنا )

6- مدير إدارة جمع بيانات الأعمال: ( اضغط هنا )

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