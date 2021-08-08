متحدثة «التعليم» توضح آلية بداية العام الدراسي الجديد

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أوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، آلية بداية العام الدراسي الجديد لمختلف المراحل الدراسية.

وقالت الشهري: “يبدأ الطلاب من المرحلتين المتوسطة والثانوية عامهم الدراسي حضوريا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورنا، بينما طلبة المرحلة الابتدائية سيبدؤون عامهم عن بعد من خلال منصة مدرستي”.

أما الطلبة من رياض الأطفال سيبدؤون من خلال منصة روضتي وكذلك حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70% أو بتاريخ 30 أكتوبر من العام الحالي أيهما يسبق أولا.

وتابعت ابتسام الشهري أن عدد الطلاب في المرحلتين الثانوية والمتوسطة يبلغ ثلاث مليون ومائة ألف طالب وطالبة، نسبة المحصنين منهم إجمالاً حتى اليوم 70%، ومن حصل على جرعة واحدة هم 45%، بينما من حصلوا على جرعتين لا يتجاوز 19%، ونسبة المحصن المتعافي منهم هو 6%.