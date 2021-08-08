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«شؤون الحرمين» تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل

«شؤون الحرمين» تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً إدارياً بإعادة هيكلة وكالة شؤون المسجد الحرام لتكون على النحو التالي:

1- الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة
– المدير العام : المهندس فارس بن فايز ملا
– مساعد المدير العام : صلاح بن عبدالرحمن العبدلي
– مساعد المدير العام للشؤون التطويرية: المهندس شاهر بن محمد المطرفي
• إدارة مركز الاتصال الموحد:
– مدير الإدارة : عبد الله بن أحمد الزهراني
• إدارة التحكم والدعم الفني
– بلقاسم بالغيث العامري
2- الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين
– المدير العام : المهندس حمود بن صالح العيادة
– مساعد المدير العام : خالد بن عبد الهادي سباعي
– مساعد المدير العام للتطوير : خالد بن محمد الحارثي
• إدارة شؤون المناوبين
– مدير الإدارة : عبد العزيز بن شايع العواد
• إدارة تطوير أعمال وخدمات المناوبين
– مدير الإدارة : أحمد بن سعيد عسيري

وتأتي هذه القرارات حرصًا من معالي الرئيس العام للارتقاء بالخدمات المقدمة ,بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة 2030 .

كما أصدر الرئيس العام قراراً بتكليف عدد من الوكلاء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقرارًا آخر بتكليف عدد من الوكلاء المساعدين.

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