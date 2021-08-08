4 نصائح لتحسين صحة الدماغ وتقوية الذاكرة.. الصوم أبرزها

تواصل – وكالات:

يشجع خبراء التغذية على اعتماد نمط الحياة الصحي وتناول الأطعمة الصحية التي تساعد على عكس تفاعلات الأكسدة في الدماغ، كما عمد الخبراء إلى توجيه عدة نصائح فعالة لمعالجة فقدان الذاكرة مثل:

1- الصوم لتقوية الذاكرة

أكدت الدراسات أن اتباع الصوم الذي يعتمد على الفواكه من 2-3 أيام في الأسبوع يعمل على تحسين الذاكرة، وتعتمد هذه الطريقة على تناول أي نوع من فاكهة خلال هذه الأيام مع إضافة كوب دافئ من الماء المضاف إليه ملعقة تريفالا.

2 – تناول أطعمة لإبطاء التدهور المعرفي

تزيد بعض الأطعمة مثل البطاطس والبامية والسبانخ والجزر واللوز والجوز والسمن والحليب من الوظائف الإدراكية، ويعد عصير العنب الأحمر الأكثر فعالية على الإطلاق، وينصح الخبراء بالابتعاد عن الأطعمة التي تظهر تدهورا في الإدراك مثل اللحوم وبدائلها، والزيوت النباتية المهدرجة، والألوان الاصطناعية والمواد الحافظة.

3 – النوم السليم

ينصح الخبراء بالنوم من 7-8 ساعات يوميا، حيث يزيل الجهاز الليمفاوي السموم والفضلات من الدماغ والجهاز العصبي عند النوم، وذلك عن طريق السائل النخاعي الذي يجمع المنتجات الكيميائية السامة والبروتينات وغيرها يطردها خارج الجسم.

4 – ممارسة النشاط الرياضي:

تحسن الرياضة والمشي السريع بالإضافة إلى ممارسة بعض أوضاع اليوغا من الدورة الدموية في الجسم، وتساعد على تقوية الذاكرة.