«أرامكو» توزع أرباحاً نقدية على المساهمين بقيمة 70 مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2021 بقيمة 70.33 مليار ريال.

وحددت الشركة تاريخ الأحقية هو 1443/01/07هـ الموافق 2021/08/15م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما تقرر أن يتم التوزيع في 1443/01/24هـ الموافق 2021/09/01م.

وكشفت الشركة عن ارتفاع أرباحها إلى 95.47 مليار ريال بنسبة 30% خلال الربع الثاني من 2021.