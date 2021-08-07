إغلاق 10 قاعات بالرياض.. «الشؤون البلدية»: استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية بقصور الأفراح

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مساء أمس السبت، استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية التي تقام في قاعات وقصور الافراح وفقاً للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19.

في سياق متصل، أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم، إغلاق 10 قصور أفراح، وإحالة ملاكها إلى الجهات المختصة لنيل الجزاء الرادع.

وقالت أمانة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إن قرار إغلاق قصور الأفراح، جاء بعد أن شرعت الأخيرة أبوابها لإقامة حفلات الأعراس وتجاوزت الإجراءات الاحترازية.

كما نشرت أمانة منطقة الرياض مجموعة من الصور للفرق الرقابية، أثناء إغلاق قصور الأفراح.