بلدية «خميس مشيط» تجري 440 اختباراً للتأكد من صلاحية أغذية متنوعة للاستهلاك

تواصل – أحمد المحلي:

كشف رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن مختبر سلامة الأغذية والبيئة التابع لبلدية المحافظة استقبل خلال الأسبوع الماضي نحو 112 عينة مختلفة من العسل والمياه والأغذية المتنوعة والخضروات والفواكه التي أجري عليها العديد من الاختبارات وبلغت 440 اختباراً.

وقال الحويطي إنه ثبت مطابقة 91 عينة للمواصفات، وعدم مطابقة بقية العينات للمواصفات وعددها 21 عينة ، لافتا إلى أنه يتم تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة بمختبر البلدية العام للتأكد من جودة الأغذية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات ، إذ يتم الكشف عن أي ملوثات غذائية أو بقايا للهرمونات والمبيدات الحشرية بالإضافة إلى فحص المعادن الثقيلة.

إلى ذلك، وحرصا من بلدية محافظة خميس مشيط لرفع مستوى الإصحاح البيئي ، أكد رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية نفذت العديد من الجولات وشملت 80 موقعاً متفرقاً بأرجاء المحافظة، كما باشرت 186 بلاغا استقبلتها غرفة الطوارئ و تم مباشرتها والتعامل معها بشكل مباشر وفوري .

وبين الحويطي أن البلاغات تمثلت لأعمال مكافحة الآفات والصحة العامة ، لافتا إلى أن جميع أحياء المحافظة مدرجة ضمن جدولة أعمال الرش التي تقوم بها الفرق المختصة للقضاء على البعوض وأماكن تكاثر الحشرات .

وختم الحويطي بقوله إنه تم تنفيذ ‏حملة تعقيم وتطهير ل جميع المنشآت والمرافق العامة بالمحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا.