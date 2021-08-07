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نجل حميدان التركي: جلسة الإفراج المشروط كانت مختلفة.. وهذا ما أخبرنا به الوالد (فيديو)

نجل حميدان التركي: جلسة الإفراج المشروط كانت مختلفة.. وهذا ما أخبرنا به الوالد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تركي حميدان التركي، نجل المواطن حميدان التركي، المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 15 عاما، تفاصيل جلسة الإفراج المشروط عن والده.

وقال التركي، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، إن جلسة الإفراج المشروط كانت مختلفة عن نظيراتها السابقة، حيث كان في السابق لا يمكن لعائلته معرفة أي شيء عن تفاصيل الجلسات إلا بعد مرور 3 أو 4 ساعات من انتهائها.

وأضاف أن الجلسة الأخيرة أتاحت لعائلة الحميدان التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، وإظهار ما حل بهم من ألم غياب رب الأسرة لمدة 15 عامًا.

وتابع تركي حميدان التركي أن والده أخبرهم أنه كان في الجلسات الماضية يضطر للدفاع عن نفسه، إلا أنه يرى أن ذلك لن يكون له نفس تأثير دفاع أشخاص آخرين عنه، مؤكدًا أنه أبدى فخره وسعادته بالكلمات التي سمعها من عائلته أثناء الجلسة.

وفيما يتعلق بالموعد المتوقع لإعلان الرد على طلب الإفراج المقدم عن حميدان التركي، قال إنه من المفترض في مثل هذه الجلسات أن يكون القرار متخذا بالفعل من قبل اللجنة المعنية بالبت في الطلب، لا سيما أنها تستقبل ملف السجين وتراجع بياناته بشكل كامل قبل الجلسة.

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