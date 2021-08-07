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هل يسمح للأطفال دخول المسجد الحرام؟.. متحدث «الحج والعمرة» يجيب (فيديو)

هل يسمح للأطفال دخول المسجد الحرام؟.. متحدث «الحج والعمرة» يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد متحدث وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد أنه لن يسمح لأقل من 18 عاماً دخول المسجد الحرام، حرساً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا . 

وأضاف لقناة “الإخبارية” ، أنه لن يسمح للأطفال بدخول المسجد الحرام، لأن الأطفال من الفئات التي لم تدخل بعد في الفئات التي يجب تطعيمها ضد فيروس كورونا. 

ولفت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، مشيراً إلى أن الفئات التي يسمح لها بالحصول على تصريح الدخول للمسجد الحرام عبر تطبيق “اعتمرنا” تبدأ من 18 عاماً.

وأكد أن موسم العمرة بدأ منذ 15 ذي الحجة الجاري، بطاقة استيعابية بلغت 20 ألف معتمر ، ووصلت اليوم إلى 60  ألف  معتمر تدريجياً، و30 ألف مصلي.

 

 

 

 

 

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