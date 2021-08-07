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قبل 24 ساعة من إعلانها.. تعرّف على أرباح شركة «أرامكو» المتوقعة

قبل 24 ساعة من إعلانها.. تعرّف على أرباح شركة «أرامكو» المتوقعة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عدد من شركات الأبحاث عن توقعاتها لأرباح شركة أرامكو، أكبر شركة للنفط والغاز بالعالم، والتي من المقرر الإعلان عنها غداً الأحد.

ويشير متوسط توقعات المحللين إلى تحقيق “أرامكو” أرباحا في الربع الثاني قدرها 89.8 مليار ريال (23.95 مليار دولار)، بزيادة تقدر بـ 254% على أساس سنوي مقارنة بأرباح الشركة بالربع الثاني 2020 والتي كانت عند 25.37 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 14.3% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي والبالغة 78.59 مليار ريال- وفقاً لـ”المال”-.

وفي حال تحققت التوقعات ستكون تلك الأرباح هي الأعلى للشركة منذ الربع الثاني 2019 والتي حققت فيه الشركة أرباحاً صافية بلغت 92.79 مليار ريال.

وجاءت توقعات شركة الراجحي كابيتال الأعلى بين شركات الأبحاث حيث تتوقع أن تبلغ أرباح أرامكو 90.56 مليار ريال (24.1 مليار دولار)، بزيادة 257% عن الربع المقابل و 15.2% عن الربع السابق، بينما يتوقع “بنك أوف أمريكا” أن تحقق “أرامكو” أرباحاً صافية قدرها 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في الربع الثاني 2021، بزيادة 255% عن الربع المقابل و15% عن الربع السابق، في حين يتوقع “جي بي مورجان” أن تحقق أرامكو أرباحاً تبلغ 88.88 مليار ريال (23.7 مليار دولار)، بزيادة 250% عن الربع المقابل و13% عن الربع السابق.

وفي حال تحقيق “أرامكو” الأرباح المتوقعة (89.8 مليار ريال) فإنها بذلك تكون قد حققت في النصف الأول من العام الحالي 168.39 مليار ريال وهي تعادل 91.6% من إجمالي أرباحها المحققة في العام 2020 كاملا والبالغة 183.93 مليار ريال.

وتتوقع الراجحي كابيتال أن تصل إيرادات أرامكو بالربع الثاني إلى 306 مليار ريال (82 مليار دولار) بزيادة 148.3% عن الربع الثاني 2020 والبالغة 123.3 مليار ريال، وبزيادة 12.5% عن الربع الأول 2021 والبالغة 272 مليار ريال.

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