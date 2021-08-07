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شاهد.. هطول أمطار خفيفة على محافظة «هروب» بجازان

شاهد.. هطول أمطار خفيفة على محافظة «هروب» بجازان
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو  يظهر هطول أمطار على محافظة “هروب” بمنطقة جازان.

ويوضح المقطع المتداول هطول الأمطار  الخفيفة على المحافظة ظهر اليوم السبت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة, في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في اثارة الاتربة والغبار.

 

 

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