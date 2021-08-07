وظائف شاغرة بـ«هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»

تواصل – فريق التحرير:

اعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر أكثر من (10) وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في (الرياض).

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه:

الوظــائف:

1- محلل خدمات البنية التحتية:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو مايعادلها.

– سنتين من الخبرة.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

2- مستشار أول إدارة العقود:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو مايعادلها.

– 7 سنوات كحد أدنى.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

3- مستشار مراجعات المنافسات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو مايعادلها.

– 5 سنوات كحد أدنى.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

4- مستشار تميز المشتريات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو مايعادلها.

– 5 سنوات كحد أدنى.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

5- مستشار إدارة العقود:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو مايعادلها.

– 5 سنوات كحد أدنى.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

6- محلل خدمات الببنية الحتية:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو مايعادلها.

– سنتين من الخبرة.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

7- محلل أعمال – الأصول والمرافق:

– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو مايعادلها.

– 4 سنوات كحد أدنى.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

8- مستشار أول التنمية الاقتصادية و المحتوى المحلي:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو مايعادلها.

– 5 سنوات كحد أدنى.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

9- مستشار إدارة الأداء:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو مايعادلها.

– 5 سنوات كحد أدنى.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

10- مستشار الطرح وعلاقات الموردين:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو مايعادلها.

– 5 سنوات كحد أدنى.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

11- مستشار الفئات – الصحة و التأمين:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو مايعادلها.

– 5 سنوات كحد أدنى.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

التقديم على الوظائف:

وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من من خلال الرابط التالي: (اضغط هنـــا).