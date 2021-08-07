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شاهد..قائد مركبة متهور يتجاوز المسارات على طريق سريع

شاهد..قائد مركبة متهور يتجاوز المسارات على طريق سريع
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهور قائد مركبة وتخطيه مسارات الطريق المحددة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وظهر قائد المركبة في المقطع، يقوم بسرعة جنونية وينتقل بين المسارات دون مراعاة لحقوق قائدي المركبات الآخرين.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات والمسارات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

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