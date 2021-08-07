مزايا خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً للعمالة أثناء فترة التجربة

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر⁩ أعمال الإلكترونية تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات ⁧الجوازات⁩.

وتتيح الخدمة لأصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج لنهائي خلال فترة تجربة العامل إلكترونيا وذلك عبر منصة أبشر أعمال الإلكترونية.

ومنمميزات الخدمة “إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار التأشيرة إلكترونيا، كما أن الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم”.

وأشارت الجوازات، أن الهدف من تطوير الخدمة ما يلي:

• إدارة بلا ورق.

• تسهيل الإجراءات.

• التحول الرقمي.