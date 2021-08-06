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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الكهرباء» توضح موقف «الرصيد الدائن» للعميل عند إصدار الفواتير

«الكهرباء» توضح موقف «الرصيد الدائن» للعميل عند إصدار الفواتير
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنه في حالة وجود «رصيد دائن» للمشترك يتم الخصم منه عند صدور أي فواتير.

وتلقت الشركة عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين»، بموقع “تويتر” تساؤلا قال فيه أحد المستفيدين: “دفعت مبلغاً حفاظاً على استمرار الخدمة؛ فكيف أستفيد من المبلغ المتبقي بعد تصحيح الفاتورة؟ وكم المبلغ الصحيح بعد تعديل الفاتورة؟”.

وأشارت الشركة إلى أنه عند صدور أي فواتير يتم الخصم من الرصيد الدائن، وإذا أراد المشترك استرداد المبلغ، فإنه يتم التواصل معها عبر البريد التالي (920001100nc@se.com.sa)

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