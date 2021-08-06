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«الحج والعمرة»: خدمة نقل المعتمرين غير متوفرة حالياً من مركزي «كدي والجمرات»

«الحج والعمرة»: خدمة نقل المعتمرين غير متوفرة حالياً من مركزي «كدي والجمرات»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن خدمة نقل المعتمرين غير متوفرة حاليا من مركزي كدي والجمرات، لافتة إلى أنه يمكن للمعتمرين التوجه إلى أحد المراكز التالية “أجياد، غزة، الشبيكة”، ثم الذهاب للحرم مباشرة لأداء العمرة.

وكانت الحج والعمرة قد أوضحت أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات بعد تحديث الحالة في حساب “توكلنا” إلى “مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما”.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تعديل أوقات التصاريح بعد إصدارها، ولكن يمكن للمستفيدين إلغاءها قبل دخول التصريح بـ4 ساعات، والمحاولة للحصول على تصاريح في أوقات أخرى.

 

 

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