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توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جازان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة.

في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي 12-30كم/ساعة، غربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية مساءً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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